Occhi puntati su Genova da parte di tutta la Serie A: se in rossoblù a calamitare gli interessi delle 'big' è Krzysztof Piatek, la sponda blucerchiata della città si deve guardare dall'assalto al suo gioiello in difesa. Joachimin questo momento è decisamente il calciatore più appetito della, ed ogni giorno una nuova pretendente si aggiunge all'elenco delle società interessate: questa volta, è il turno dellaI giallorossi, forti anche del canale diplomatico aperto verso Bogliasco ai tempi del'affare Schick, starebbero seguendo il calciatore classe 1996 valutato dalla Sampdoria tra idi euro. Quotazione destinata a salire ulteriormente, se le prestazioni si manterranno su questo livello. A fare il gioco del Doria è anche la speranza di innescare una vera e propriain estate. Su Andersen infatti ci sono la, che potrebbe decidere di giocarsi la carta Audero - in prestito con diritto di riscatto a favore dei blucerchiati e di contro opzione per i bianconeri - e pure l'. I nerazzurri sognano di ripetere l'operazione fatta con Skriniar, magari acquistando subito il calciatore e lasciandolo in prestito a Genova sino a fine stagione. Strada molto difficile da percorrere. Attenzione pure alla concorrenza estera: Andersen piace anche in Premier League ale in Bundesliga alFerrero dal canto suo ha già fatto sapere di non voler toccare l'organico a disposizione di Giampaolo a gennaio, e punta ad arrivare a giugnoSa che Andersen potrà soltanto migliorare, e il prezzo di conseguenza lievitare, per la felicità delle casse di Corte Lambruschini.