In Portogallo se lo chiedono con sempre più insistenza e l'oggetto dell'interrogativo è sempre lui:. Che il prossimo febbraio compirà 39 anni e a certi livelli li dimostra tutti. Come è successo ancora una volta venerdì sera a Bratislava, nella gara contro la Slovacchia vinta 1-0 grazie a un gol di Bruno Fernandes. I portoghesi si sono affermati con fatica, hanno anche rischiato di andare sotto in un paio di occasioni e dopo averla sbloccata nel finale del primo tempo hanno continuato a faticare senza riuscire a chiuderla, col risultato rimasto in bilico fino alla fine.Gli highlights della gara ( https://www.youtube.com/watch?v=ou8a_KBJT2E) mostrano il, con successivo tentativo di recuperare il pallone in scivolata che ha messo a rischio i connotati del portiere slovacco Dubravka. Nel finale c'è stata un'altra opportunità, di quelle che il CR7 di una volta avrebbe sfruttato molto meglio.Le espressioni dei compagni intorno a lui erano eloquenti, come lo erano in occasione della trasferta in Islanda dello scorso giugno, quando ancora una volta il Portogallo giocò in 10 per 90 minuti e dovette aspettare il 91' per segnare il gol della vittoria contro una squadra modestissima. Il gol lo segnò proprio CR7, con una ciabattata sul filo del fuorigioco che richiese lunghi minuti di VAR per stabilire se si potesse convalidare.Giovedì sera a Bratislava è andata in onda la replica, ma. Per CR7 soltanto un gettone buono a toccare quota 201 presenze in nazionale (altro record personale da esibire) e a guadagnarsi un'ammonizione che gli farà saltare la prossima gara per squalifica. Per la cronaca,Come si diceva, la situazione comincia a essere. Nell'edizione del venerdì mattina il quotidiano A Bola presentava un interrogativo nel sommario a uno degli articoli:. E l'inviato José Emanuel Delgado è andato ancora più diretto, parlando di. Già, Martinez. Forse memore delle polemiche che hanno investito il predecessore Fernando Santos durante i mondiali qatarioti, quando opportunamente aveva deciso di mettere CR7 in panchina, il tecnico belga continua con l'eccesso di prudenza e riverenza verso CR7.@pippoevai