La Gazzetta di Modena racconta una realtà che ha dell'incredibile: nella Virtus Castelfranco, formazione che milita nell'Eccellenza romagnola, ha fatto il suo esordio Silvio Berlusconi. Sì, solo che Silvio Berlusconi è il nome e Boahene è il cognome. Questa stranezza come si spiega? All’epoca della sua nascita il padre, operaio ghanese immigrato regolarmente in Italia, aveva raccontato di aver scelto “Silvio Berlusconi” per dargli "il nome di un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno".



COME GIOCA BERLUSCONI - "È un centrocampista centrale – dice di lui il ds della Virtus Alessandro Ghidini – sono sicuro che potrò far bene, anche in Eccellenza". Silvio, così lo chiamano tutti, tifa Milan, frequenta un istituto superiore e pensa già alla sua carriera universitaria.



UN'ALTRA COINCIDENZA - Ma mica è finita qui: Silvio Berlusconi ha fatto il suo esordio in Eccellenza sostituendo... Raspadori: questa invece non è solo un'omonimia, perché si tratta di Enrico Raspadori, fratello dell'attaccante del Napoli Giacomo. Insomma, alla Virtus Castelfranco ci sono sicuramente nominativi che non lasciano indifferente chi consulta le note...