Ci sarà anche la deputata di Forza Italia Marta Fascina questa sera all'U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà impegnate in campo il Monza e il Milan in memoria del Cavaliere.



Per la fidanzata di Berlusconi, che sarà in Tribuna autorità, si tratta della prima uscita pubblica dalla morte dell'ex presidente del Consiglio. Oltre a lei è atteso anche Pier Silvio, secondogenito di Berlusconi e presidente di Mediaset, che dovrebbe tenere un discorso a fine partita, prima della premiazione sul campo del vincitore.



Il match si disputerà alla 21 e prima ci sarà anche l'esibizione del gruppo musicale 'Il Volo'. I tifosi presenti saranno quasi 17mila, un sold-out che segna il nuovo record della storia del Monza calcio. Le due squadre scenderanno in campo indossando maglie decorate da una patch speciale, che saranno messe all'asta. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un progetto emergenziale in Emilia Romagna per il ripristino di un campo d'allenamento e di uno da gioco dell'Ac Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del settore giovanile.