Petr Cech rive di aver rifiutato un'offerta del Napoli. Il portiere ceco dell'Arsenal ha dichiarato: "Il Napoli era interessato a me, ma il mio futuro è all'Arsenal e non penso a cambiare club. Ho ancora un anno di contratto con l'Arsenal, l'unica cosa a cui voglio pensare è lottare per un posto da titolare".