Intervistate dal settimanale della Gazzetta dello Sport, Fuorigioco, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez hanno raccontato la loro passione per il mondo dello sport, per il calcio e per l'Inter di cui fanno il tifo.



Chi è la più sportiva tra di voi?

C: "C’è stato un periodo in cui io mi spaccavo in palestra e mia sorella non faceva niente".

B: "Ma quando? Cosa dici?".

C: "Come? Non ti ricordi? Quando ho iniziato a fare crossfit, ti dicevo sempre: 'Dai prova!'. E tu niente. Poi hai iniziato e ora non ti ferma più nessuno".

B: "Ah, è vero. Prima della nascita di Santiago, non sapevo come fosse fatta una palestra".

C: "C’è da dire che io, in quel periodo, non lavoravo e non avevo niente da fare. Quindi ero sempre in palestra".

B: «In quegli anni il suo ufficio era la palestra. Ma ora sono io la più sportiva».



Chi è più interista?

B: "Lo sono perché ci sono sempre stati tanti giocatori argentini, come Zanetti. Ma a me il calcio non interessa. Mi frega zero".

C: "Io tifo Inter, ma a dire il vero sono una venduta. Il mio ex fidanzato era della Giuventus (così, con la pronuncia sudamericana, ndr) e io tifavo Giuve. Ora invece sono nerazzurra".

B: "Cavoli Chechu! Ti sei persa Cristiano Ronaldo allora…".

C: "Ma tanto non mi piace".

B: "Però è un campione. Ah, lo dici solo perché potrebbe scippare un altro Pallone d’oro a Messi".

C: "Esatto!".



E Icardi? Lo vedreste bene titolare nella Nazionale argentina?

C: "Ma come, non è il capitano dell’Inter?".

Sì, ma con l’Albiceleste… Al Mondiale però non è stato neanche convocato.

C: "Ah è vero!". (Ride, ndr) .

B: "La verità è che le femmine non devono sapere niente di calcio. Agli uomini piace così".