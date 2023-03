, presidente della, ha parlato dello sviluppo del calcio europeo in un intervento pubblicato nell'Annual Report della Federazione europea per il 2021/22, lanciando un avviso al progetto: "Mi ha fatto molto piacere vedere quanto bene il calcio europeo si stia riprendendo dalla pandemia, dimostrando ancora una volta la sua vitalità, adattabilità e resilienza.", riporta Calcio e Finanza."Abbiamo definito un nuovo formato post-2024 per le competizioni UEFA maschili per club, dopo un’ampia consultazione con federazioni, club e leghe, tifosi, giocatori e allenatori. Ciò amplierà ulteriormente la partecipazione, migliorerà l’equilibrio competitivo e genererà entrate per la ridistribuzione a club, leghe e calcio di base. Soprattutto, i cambiamenti aumenteranno l’attrattiva e la popolarità delle nostre competizioni. Sono stato particolarmente lieto che il nuovo formato sia stato approvato all’unanimità dal Comitato Esecutivo UEFA. L’European Club Association, le European Leagues e le associazioni dei nostri membri erano tutte d’accordo, dimostrando che siamo più uniti che mai"."."Quanto sono soddisfatto dell’attuale livello di collaborazione tra le parti interessate del calcio europeo? Le tempeste fanno sì che gli alberi mettano radici più profonde. Dopo aver affrontato molte crisi recenti per proteggere il calcio, la famiglia del calcio europeo è più unita che mai. Significa che possiamo ancora essere d’accordo su tutto nonostante le nostre differenze, ascoltarci l’un l’altro e trovare soluzioni insieme. Le relazioni sane nascono dalla fiducia e dalla trasparenza"."Il grande pubblico non è sempre consapevole del fatto che la UEFA è un’organizzazione senza scopo di lucro e reinveste la maggior parte delle sue entrate nel calcio. Nessun organo di governo vincerà mai un concorso di popolarità, non importa quanto bene funzioni, ma è normale. Il nostro compito è garantire lo sviluppo dello sport che amiamo, attraverso l’intera piramide calcistica"."I nostri risultati sono possibili solo grazie alle competizioni che guidano la missione della UEFA, fornendo un collegamento vitale tra il calcio professionistico e quello di base. Dimostrano il valore della competizione aperta basata sul merito sportivo e l’importanza di dare la priorità alla solidarietà e alla sostenibilità rispetto al profitto e al potere"."Questo modello non funziona solo in termini economici. Offre inoltre un valore aggiunto sportivo e sociale. Le riforme delle competizioni che dovrebbero prendere il via nel 2024 porteranno questi vantaggi a un altro livello.".. La UEFA e le sue federazioni affiliate devono essere vigili, pronte ad applicare i nostri nuovi regolamenti sulla sostenibilità finanziaria, in modo equo, rigoroso e coerente. La prima regola sui costi legati alla squadra dovrebbe incoraggiare costi più basati sulle prestazioni, limitando l’inflazione degli stipendi e delle commissioni di trasferimento".