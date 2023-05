Aleksander Čeferin, presidente dell'UEFA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Milan, Euroderby di ritorno di Champions League:



"C'è una grande e bellissima atmosfera, sono stato sorpreso, è molto importante per il calcio italiano. La cosa più importante è che il calcio italiano sta tornando a fare un ottimo lavoro, le infrastrutture sono ancora di bassa qualità ma ci sono 5 squadre in Europa, questo vuol dire che siete i migliori in Europa. Chi vince stasera? Mi piacerebbe dirtelo ma non lo so"