Il protocollo della Uefa è stato a lungo sotto la lente di ingrandimento in Italia in virtù dei casi di positività di Hakimi e Mancini, poi risultati negativi, ma anche di Donnarumma e Hauge oltre al caso più eclatante, quello dei giocatori della Lazio A. A difendere l'operato dello staff sanitario della Uefa ci ha pensato il presidente Aleksander Ceferin che ha descritto il "return to play protocol" un successo.



SUCCESSO - “Un risultato incredibile riuscire a giocare più del 97% delle partite, come da programma. Anche il numero di test positivi è estremamente basso, inferiore all'1%. Il protocollo Return to Play che abbiamo messo in atto è solido e garantisce la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti, anche in questi tempi duri in cui la pandemia sta progredendo in tutto il continente. Ci dà fiducia affinché le nostre competizioni si giochino come pianificato. È un omaggio alle persone coinvolte, e dimostra che le partite si possono giocare in tutta sicurezza”.



I DATI - ​Dal 5 agosto al 15 ottobre sono state giocate 526 partite, con solo l’1,4% di gare cancellate. Sono stati inoltre svolti 61.859 tamponi sui tesserati, con soli 340 risultati positivi (lo 0,54% del totale).