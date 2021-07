Non ci sarà spazio per ulteriori edizioni dell'Europeo in versione itinerante. A ribadire il concetto, dopo l'esperimento andato in scena ad Euro 2020, è il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, intervistato dalla BBC. "Non lo sosterrei più, è stato troppo impegnativo. In un certo senso, non è corretto che alcune squadre debbano percorrere più di 10.000 km mentre altre debbano percorrere solo 1.000 km. Non è giusto per i tifosi, che dovevano essere a Roma un giorno e a Baku quelli dopo, che sono quattro ore e mezza di volo. Abbiamo dovuto viaggiare molto, in paesi con giurisdizioni diverse, valute diverse, paesi dell’Unione Europea (UE) e non UE, quindi non è stato facile", ha dichiarato.



Il numero uno della Uefa ha aggiunto: "Era un formato che è stato deciso prima che entrassi in carica e lo rispetto. È un’idea interessante ma è difficile da implementare e non credo che lo faremo di nuovo".