Il presidente della Uefa,è intervenuto ai microfoni di Ekipa in Slovenia lanciando un autentico missile sulin merito all'indagine aperta dalla federcalcio europea sul(ufficialmente per consulenze) nel corso degli ultimi 20 anni e che ha generato un autentico scandalo nella Liga. Uno scandalo che in Spagnain quanto caduto in prescrizione, ma che pEnriquez Negreira è stato un ex-arbitro diventato poi vice-presidente del CTA la commissione degli arbitri in Spagna. Oggi è indagato dall'agenzia delle entrate spagnola (e di recente anche dall'antiriciclaggio) per dei pagamenti legati alla sua società di consulenza, la Dasnil95 ed effettuati nel corso degli anni dal Barcellona. Si tratta diConsulenze che, a livello sportivo, potrebbero aver alterato l'andamento dei campionati ed è qui che la giustizia sportiva non può intervenire. La Uefa invece sì, con il presidente della Liga, Javier Tebas che ha trasmesso tutto il fascicolo d'inchiesta agli inquirenti federali.Ed è qui che entra in gioco l'intervista di Ceferin che lancia un autentico siluro nei confronti del club catalano: "Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. Tuttavia, posso dire qualcosa."A livello di campionato spagnolo, ovviamente, la questione è prescritta e non può avere conseguenze a livello sportivo, mentre il procedimento è in corso a livello della procura civile spagnola