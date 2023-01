Celina Locks, modella brasiliana e partner di Ronaldo dal 2015, ha accettato la proposta di matrimonio del Fenomeno: all'orizzonte quindi le quarte nozze per l'ex attaccante di Inter e Real Madrid, dopo le prime tre unioni con Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Bia Antony.



IL FINTO MATRIMONIO - Ronaldo e Daniella, la sua seconda moglie, hanno addirittura celebrato delle nozze "virtuali" nel castello di Chantilly in Francia perché il calciatore aspettava ancora il certificato di divorzio da Milene Domingues e tecnicamente non poteva ancora sposarsi di nuovo.



Nella nostra gallery le migliori foto di Celina, la futura moglie di Ronaldo, e delle altre tre donne della vita del Fenomeno