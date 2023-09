, ma adesso i rapporti tra il patron blucerchiato e quello biancoblu sembrano davvero deteriorati, tanto è vero che lo stesso Cellino ha attaccato con forza il 'collega' genovese, prospettando uno scenario clamoroso, quello delMa andiamo con ordine.. Oggetto del contendere però è un vecchio, che il neo proprietario della Samp avrebbe dovuto restituire all'ex patron del Cagliari.Cellino ha affidato il suo pensiero a La Gazzetta dello Sport: "Radrizzani ha comprato la Samp mettendo a garanzia lo stadio del Leeds, che però aveva preso grazie a un mioda versare alla mia società che detiene le quote del Brescia. Anche in passato non c’è stata puntualità,Come può Radrizzani comprare un club prestigioso come la Samp da risanare se non riesce neanche a pagare i suoi vecchi debiti relativi al Leeds? Una cosa"."La lezione della Reggina non è servita? Bisogna stare attenti a chi rileva le società e" ha aggiunto Cellino, che poi ha affondato "Devo tutelare me e il Brescia e per questo i miei legali stanno valutando se è possibile".Si attende adesso una replica da parte di Radrizzani dopo le pesanti accuse del patron bresciano.