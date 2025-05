Cellino: "La Figc si è inventata il piano per salvare la Sampdoria. A Brescia non torno più, manco per un caffè"

Getty Images

Il Presidente del, Massimo, ha parlato al Giornale di Brescia e ha attaccato larea di aver voluto salvare la, retrocessa in Serie C. Queste le parole di Cellino."Prezzo basso e pagamento dilazionato nel tempo. Io non conosco questo gruppo che sta trattando, ma le condizioni sono le stesse della trattativa con, che però si è tirato indietro dopo il casino scoppiato.Di una cosa sono certo.Gruppo Marroccu? Taccio”.

In più ci sono le sanzioni. E già al Fisco abbiamo pagatodel vecchio debito della Brescia service di Corioni.e poi non posso pensare che non venga fatta una deroga al 6 giugno per tutte le squadre coinvolte in questo casino che ha fatto la Federazione.

“Perché mi sono affidato ai crediti d’imposta e non ho pagato normalmente? PerchéIo alle 14.30 del 17 febbraio ho solo concluso il lavoro di altri. E aggiungo che per legge la scadenza dei contributi è un mese dopo quella degli stipendi, ma Covisoc ha voluto copia dell’accordo tra noi e Alfieri, copia del pagamento fatto da noi ad Alfieri e quindi ho pagato tutto il giorno stesso. E ora tardivamente mi dici che non va bene? È assurdo.

“Alfieri? Ripeto che l’iniziativa non è stata mia. Mi hanno detto, e gli atti lo dimostrano, che comunque era certificato da Banca d’Italia. Ma pensiamo all’udienza del 29 e comunqueLe contestazioni nei nostri confronti sono state scritte di notte a campionato finito. E ora c’è anche unadalla nostra parte: quella che ha restituito tre punti alche era stato penalizzato per non aver pagato i contributi sociali ad ottobre”.