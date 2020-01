Massimo Cellino, presidente del Brescia, parla dell'espulsione di Mario Balotelli a margine dell'Assemblea di Lega: "Diciamo pure che il campionato sta diventando difficile per tutti e gli arbitri sono un po' sotto pressione, è stato un forse un po' eccessivo, ma da regolamento magari era da fare. Non so cosa ha fatto Balotelli, ma sicuramente è un giocatore in vista, tanto in vista, perciò magari sovraespone anche gli arbitri in certe decisioni. Il gesto di un arbitro è anche un gesto istintivo, se lo ha fatto vuol dire che doveva farlo".