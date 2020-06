Nel corso dell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato anche di Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito al Cagliari: "Difficile non volergli bene, l'ultima volta che ci siamo visti mi ha abbracciato forte. Secondo me torna alla Roma, è il suo sogno, è rimasto folgorato dalla città, dall'ambiente. Radja è capace di darti tutto".