I tifosi del Brescia sosterranno la squadra nella partita di oggi pomeriggio contro il Pisa in Serie B, ma proseguono nella contestazione alla società: striscioni con la scritta "Cellino vattene" sono stati appesi in vari punti della città nella notte fra giovedì e venerdì. Uno striscione è stato steso anche sotto la sede del club. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente oggi comunque non dovrebbe essere presente allo stadio.