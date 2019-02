Dopo la pesante sconfitta contro il Levante la permanenza di Miguel Cardoso sulla panchina del Celta Vigo è sempre più in bilico, lui stesso in conferenza stampa ha amesso che non sa se questa fosse la sua ultima partita sulla panchina del Celta. Come riportato da laotraliga.net, sono già stati presi in considerazione due candidati per sostituirlo e si tratta di Fran Escriba ex di Getafe e Villarreal e Oscar Garcià ex allenatore di Olympiacos e Saint-Etienne.