Quello di Odsonne Edouard sarà verosimilmente uno dei nomi più chiacchierati se non già da gennaio, sicuramente in estate. L'attaccante classe '98 del Celtic è uno dei prospetti più interessanti in circolazione. La Lazio è una delle squadre che ha provato a muovere i primi passi per lui (oltre a Roma, Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund) e giovedì sera nella gara di Europa League a Celtic Park avrà modo di osservarlo da vicino.