Neil Lennon, allenatore del Celtic, parla ai canali ufficiali del club scozzese in vista della sfida contro la Lazio in Europa League: "La Lazio è una grande squadra, con il 'pedigree'. Per i ragazzi è un match importante, hanno già l'acquolina in bocca, così come i tifosi. La squadra sa che lavorando duro potrebbe rendere la vita difficile ai biancocelesti. La Lazio è una delle favorite del girone, lo sappiamo fin dal giorno del sorteggio. Quindi i giocatori disporranno di un sacco di stimoli in più e la stessa cosa varrà per il nostro pubblico".