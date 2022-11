#WelcomeKobayashi



We are delighted to announce the signing of Japanese defender Yuki Kobayashi on a 5-year deal, subject to international clearance.



Yuki will officially join the Club on January 1, 2023!



Welcome to #CelticFC, Yuki! — Celtic Football Club (@CelticFC) November 23, 2022

Annuncio ufficiale:. L’ex Vissel Kobe si trasferirà in Scozia a partire dal prossimo gennaio ed ha firmato un contratto di 5 anni con il club di Glasgow.Di seguito, il comunicato della squadra scozzese: “Il Celtic è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con il difensore centrale giapponese Yuki Kobayashi. Il 22enne giocatore si trasferirà al Celtic dal Vissel Kobe, firmando un. Yuki sarà disponibile e si aggregherà alla squadra dal 1° di questo dicembre e verrà registrato non appena la sessione invernale di mercato di gennaio comincerà”.Queste le prime parole del nuovo acquisto del Celtic: “Darò tutto per questo club. Non vedo l’ora di far parte del Celtic e sono grato per quest’opportunità. In tutto il mondo si conosce la storia del Celtic e. Vorrei ringraziare sinceramente il Vissel Kobe per tutto il supporto datomi all’inizio della mia carriera. Ora, uno dei più grandi club del mondo”.