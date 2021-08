Olivier Ntcham lascia il Celtic dopo tre stagioni. A comunicarlo è stato lo stesso ex centrocampista francese, ex Genoa, in un post su Instagram. "Voglio ringraziare tutti per questi tre anni e mezzo qui. Ringrazio lo staff, gli allenatori, i giocatori e tutti quelli che ci lavorano. E poi ci sono i supporter che ci hanno sempre aiutato, spero tutto il meglio per il futuro".