L'avventura di Usain Bolt con la maglia dei Central Coast Mariners è arrivata al capolinea. L'ex gloria dell'atletica leggera, autore di una doppietta in amichevole contro il Macarthur South West United, non ha convinto il club australiano, che ha deciso di non tesserarlo. "Nonostante il possibile coinvolgimento di partners commerciali, Mariners e Bolt hanno deciso di non andare avanti insieme, il rapporto si è chiuso amichevolmente" si legge nel comunicato.