Centrocampo Milan: da Adli e Bennacer a Fofana e Rabiot. Tutte le situazioni caso per caso

Ismael Bennacer

Il centrocampista algerino ha ricevuto molti interessamenti sul mercato, specialmente dal mondo saudita. L'Al-Ittihad ha bussato alla porta del Milan, ma per ora non c’è stato alcun contatto concreto. Nel contratto sino al 2027 di Bennacer c'è una clausola da 50 milioni ma il Milan, potrebbe accontentarsi di un’offerta da 40-45 milioni per cedere il giocatore ex Empoli. Bennacer, in ogni caso, può lasciare la squadra rossonera in estate. Nell'ultimo anno, tutto è cambiato per il centrocampista algerino classe 1997, che non è considerato più un intoccabile nella rosa di Fonseca.