AAA nuovo Bennacer cercasi. Tra le idee estive del Milan c'è quella di trovare un'alternativa al centrocampista algerino, per il qualche Pioli non ha un vero e proprio back up. In questa stagione hanno giocato al suo posto Pobega, Krunic e Vranckx, che per caratteristiche non possono garantire, filtro, ritmo e tempi di costruzione che invece fanno parte del bagaglio dell'ex giocatore dell'Empoli, motivo per il quale verrà cercato sul mercato un profilo "alla Bennacer".passato la scorsa estate dal Caen al Lione per 4,2 milioni di euro più 2,5 di bonus (con il club normanno che si è tenuto il 10% sulla futura rivendita).Un salto dalla piccola realtà del nord-ovest francese al una delle big di Francia, che il ragazzo cresciuto sugli spali dello stade Michel d'Ornano non ha sentito minimamente.. In poco tempo è diventato un pilastro di Laurent Blanc, arrivato a inizio ottobre al posto di Peter Bosz con l'obiettivo di riportare il Lione in Europa (difficilmente sarà Champions League, lontana 15 punti).Bijou è la parola che ha usato Pascal Dupraz, l'allenatore che lo ha lanciato a Caen, in un'intervista:Un ragazzo con la testa sulle spalle, che dà tutto per la magliaChi ricorda? Difficile dirlo, più facile conoscere i suoi modelli:ha dichiarato nel 2021. Due miti difficili da raggiungere, ma Lepenant è solo all'inizio.