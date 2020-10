Nell'estate del 2014 fece molto discutere la cessione di Alessio Cerci all'Atletico Madrid nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciatore. Dopo le ottime stagioni al Torino, che lo hanno portato anche a giocare il Mondiale del 2014 con l'Italia, la storia calcistica di Cerci è andata in declino, tanto che adesso è all'Arezzo, in serie C.



In un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, Cerci ha ammesso di essersi pentito di aver lasciato il Torino quell'estate: "​Rimpianti ce ne sono. Se a 33 anni sono in Serie C vuol dire che qualche errore l’ho fatto, ma ho accettato la sfida perché credo di poter dare ancora molto. L’unica cosa che non rifarei è andare via da Torino nell’ultimo giorno di mercato".