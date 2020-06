La Salernitana non ha convocato Alessio Cerci per la trasferta con l'Entella. L'ex Torino e Milan è sul punto di chiudere in anticipo l'esperienza in Serie B con la squadra di Ventura, l'allenatore che lo aveva fortemente voluto la scorsa estate. Il club è pronto a non prolungare il contratto del calciatore (annuale con opzione di rinnovo ma a condizioni che non si sono verificate). Discorso analogo per Russo, Lazzari, Heurtaux e Rosina. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, da verificare la posizione di Mantovani.