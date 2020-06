Trova conferma nella parole del suo procuratore la notizia diffusa ad inizio settimana da Calciomercato.com dell'Giuseppe Cannella, agente del 21enne attaccante francese, ha dichiarato come il suo assistito sia realmente nei piani di mercato di rossoblù e biancocelesti dopo la buona esperienza maturata con l'Avellino in Serie C: "- ha rivelato Cannella a Reggina TV -Non nascondo che su di lui c’è l’interesse di due squadre di Serie A, pronte poi a girarle in prestito in cadetteria.e per la squadra. L’interesse tra le parti c’è sempre stato, non posso nasconderlo.Il procuratore ha poi spiegato come la prima stagione in Italia di Charpentier, per quando positiva, sarebbe potuta andare ancora meglio: "In occasione del calciomercato invernale sarebbe rimasto ad Avellino, anche se qualche società aveva chiesto informazioni su di lui già a gennaio. E’ riuscito a recuperare molto bene dall’infortunio, è in una fase in cui può giocare e fare minutaggio. E' arrivato in prestito dallo Spartaks Jurmala, club della Lettonia, possiede una buona struttura fisica e grande intelligenza tattica, disposto la sacrificio e assolutamente di prospettiva".