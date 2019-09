Alessio Cerci riparte dalla Salernitana. L'ex attaccante tra le altre di Roma, Fiorentina, Torino, Milan e Atletico Madrid, ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport: "Sono qui per ritrovare me stesso e la serenità giusta. Dopo essere arrivato a livelli altissimi, ho vissuto un periodo difficile, complice l’infortunio di tre anni fa al ginocchio. Ma Alessio Cerci c'è. Ed il granata mi porta bene. Ventura? È l'allenatore che meglio degli altri ha saputo gestire il mio carattere e tirare fuori il meglio di me. Io uno swarovsky che brilla solo quando lo lucidi? È una definizione nella quale mi ritrovo. Lo dimostra la mia carriera, fatta di alti e bassi. Ora sono sicuramente più maturo, nel corso di questi anni ho fatto qualche errore di valutazione ma ho dovuto digerire anche tante cattiverie gratuite. Per questo a Salerno cerco la serenità, aiutando i più giovani a crescere. Ho il mio carattere ma non sono una testa calda come hanno voluto definirmi in passato. Ho grandi motivazioni e sto lavorando molto a livello fisico, rifacendo la preparazione. Il mister? L’ho ritrovato più carico di prima. Ha una voglia feroce, la stessa che ho anch’io. Ho accettato la proposta della Salernitana per rimettermi in discussione e dimostrare il mio valore. Il gruppo? Lo vedo bene, è unito, vuole imparare e tutti hanno capito che il mister può consentirgli di diventare protagonisti".