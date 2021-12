Alessio Cerci è tornato in campo dopo aver annunciato il ritiro. L'attaccante riparte dal calcio a 8 e dal Totti Sporting Club, squadra dell'ex capitano della Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport che sottolinea come ​Cerci sia tornato in campo proprio in compagnia del suo amico Francesco Totti e dell'ex Chievo, Davide Moscardelli.