Per Ronaldo, niente Atletico Madrid. La sentenza arriva da Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, che ha parlato per la prima volta del possibile arrivo di CR7 a Madrid sponda biancorossa: "Non so chi abbia inventato questa storia, ma è praticamente impossibile per lui venire all'Atetico Madrid", ha detto il numero 1 dei madrileni a El Partidazo de Cope.