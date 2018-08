Massimo Cerri​, direttore sportivo dell'Alessandria, ha così parlato al quotidiano La Stampa:

"Talamo era un obiettivo, pensiamo possa esserci utile sia da prima sia de seconda punta. Nuovi arrivi in vista? Preferisco essere cauto, se non parte Gonzalez valuteremo il da farsi. Ci sono anche Sartore e Russini nel reparto, dipende poi dallo schema su cui il mister intende insistere: con il 3-5-2 bastano cinque attaccanti, in caso di 4-3-3 ne servirebbe una sesta. In ogni caso, penso che almeno un’operazione si possa ancora fare".



Spuntano quindi i nomi di Santini dell'Ascoli e Saraniti del Lecce: "D’Agostino conosce ovviamente meglio Saraniti. Ma non mi sbilancio in questo momento".