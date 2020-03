Perché l’undici titolare non è più così distante, tra bianconeri e nerazzurri il divario tecnico si è quasi azzerato. Un po’ perché Conte ha saputo spingere al massimo il motore dei suoi, un po’ perché dall’altro lato, invece, i campioni d’Italia faticano ad interpretare i dettami di Sarri. Così quelli che qualche anno fa apparivano come mostri sacri, mostrano oggi qualche incertezza. Anche gli occhi sono meno cattivi.Due anni fa il centrocampista nerazzurro era un peso, visto quasi come la mela marcia dello spogliatoio (contestato anche dal pubblico di San Siro che a una sostituzione lo aveva sommerso di fischi)., 500 mila euro subito più altri 500 mila in seguito ad alcuni bonus raggiunti e riscatto fissato a 28 milioni di euro. Tutti d’accordo, Inter, Siviglia e calciatore., che dopo la partenza di Joao Mario non se la sente di perdere un altro centrocampista. La trattativa si blocca improvvisamente e poi tramonta.Diverso il percorso di Pjanic, che non ha mai toccato picchi bassi come quelli di Brozovic ma che non è mai neanche risultato fondamentale per la sua Juventus. In particolar modo in questa stagione. Sarri lo aveva presentato come il suo distributore di gioco: «Nella mia testa deve toccare 100 palloni a partita»,I numeri di gol e assist sono identici: 22 partite giocate, 3 gol e 4 assist. Statistiche identiche ma importanza diversa all’interno dello scacchiere tattico dei propri allenatori.