In casa Cesena oggi è stato presentato alla stampa, oltre a Christian Koffi, anche Gabriele Capanni. Queste sono state le parole del fantasista cresciuto nel Milan e ancora di proprietà del club rossonero:



“Con Gattuso ho imparato ad avere più grinta: è una leggenda e ti insegna sempre qualcosa. Quest’anno spero di fare una grande stagione: voglio fare il salto di qualità. Ringrazio il direttore per la fiducia che mi ha dimostrato: io cercherò di ripagarlo in campo. Vorrei fare più gol rispetto allo scorso anno: posso giocare sia a destra che a sinistra, oltre che trequartista”.