È stata respinta l’offerta presentata da Jim Ratcliffe per l’acquisizione del Chelsea. L’imprenditore e miliardario britannico, proprietario dell'azienda chimica Ineos e considerato l'uomo più ricco del Regno Unito, si era inserito all’ultimo momento con una proposta da 4,25 miliardi di sterline (circa 5 miliardi di euro) per i Blues, ma la banca statunitense Raine Group, che gestisce la cessione, ha respinto l’offerta.



"La nostra offerta è stata respinta, ma continueremo a ricordare alla gente che siamo ancora qui", ha dichiarato Tom Crotty, direttore di Ineos, a Bloomberg. Per Ratcliffe, si tratta di una grande sfida lanciata a Todd Boehly, ex presidente di Guggenheim Partners, al momento in pole position per il club.