La proposta d'acquisto per il Genoa resa nota lo scorso lunedì dalla cordata italo-britannica composta tra gli altri dai manager Matteo Manfredi e Andrea Raddrizzani ha fatto andare su tutto le furie l'attuale numero uno rossoblù Enrico Preziosi.



Nel commentare la notizia il Joker non ha usato giri di parole, arrivando a definire la proposta 'ridicola' e degna di 'chiacchiere da bar'. Una chiusura netta, apparsa a molti definitiva nei confronti di chi da Oltremanica vorrebbe assumersi la proprietà del club più antico d'Italia.



Preziosi non ha esternato la cifra messagli sul tavolo da possibili acquirenti, invitando chi gliene chiedeva l'entità a rivolgersi direttamente alla Gestio Capital. A renderla pubblica ci ha pensato però stamane il Secolo XIX. Nell'edizione odierna il quotidiano genovese parla di un'offerta complessiva da 30 milioni di euro da garantire all'attuale proprietario in tre rate.