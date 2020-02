A volte ritornano. O quantomeno lasciano intendere di poterlo fare. L'addio al Livorno di Aldo Spinelli, per oltre vent'anni presidente del sodalizio labronico, sta scatenando diversi rumors sul possibile rientro dell'imprenditore calabrese alla guida del Genoa. Ad alimentare queste voci una serie di dichiarazioni sibilline rilasciate nei mesi scorsi da 'O scio Aldo', nelle quali in molti leggono un'intenzione a riprendere in mano le redini del Grifone un quarto di secolo dopo averle cedute.



Da parte sua il diretto interessato non si esprime in maniera chiara e netta, limitandosi a rilasciare dichiarazioni generiche sul proprio futuro che altro non fanno che rinfocolare il ventaglio delle ipotesi. Se davvero la possibilità di rivedere Spinelli alla presidenza del Genoa, eventualità al momento poco probabile, dovesse comunque prendere quota col passare dei mesi, bisognerebbe capire come verrebbe presa dalla tifoseria rossoblù, in aperto contrasto con Enrico Preziosi ma difficilmente disposta a riaccogliere il vecchio proprietario.



L'addio al Grifone di Spinelli fu infatti decisamente traumatico. Nonostante 12 anni intensissimi, compresi tra il 1985 e il 1997 e culminati con la storica semifinale in Coppa UEFA persa con l'Ajax nel '92, le ultime stagioni dell'imprenditore di Palmi a Pegli furono contraddistinte da una costante e pesante contestazione nei suoi confronti che lo convinse a cedere la società. Eventi che a Genova non sono ancora stati dimenticati e che sicuramente verrebbero riproposti nel caso in cui l'impermeabile giallo più famoso d'Italia dovesse riapparire nella tribuna d'onore del Ferraris.