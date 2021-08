Neanche il tempo di far trapelare il nome del possibile acquirente del Genoa che il finanziere italo-americano Joseph Da Grosa smentisce qualsiasi interesse per il club rossoblù.



A negare che sia il presidente e fondatore del fondo Gacp il possibile nuovo padrone del Grifo è il suo fidato braccio destro Hugo Varela attraverso le pagine de Il Secolo XIX: "In questo momento non siamo interessati al calcio italiano”.



Poche parole ma chiarissime che contribuiscono a mantenere il mistero attorno alla trattativa per il passaggio di mano del Genoa.