All'indomani della rivelazione dell'esistenza di una trattativa tra Enrico Preziosi e un fondo americano per la cessione del Genoa, emergono anche i primi particolari dell'operazione.Tra questi c'è quello, riportato da Primocanale ma ancora in attesa di conferme, che indicherebbe la presenza tra i mediatori della negoziazione anche dell'ex direttore sportivo del MilanIl manager calabrese sarebbe uno dei referenti italiani dei possibili acquirenti ma non è chiaro se, in caso di concretizzazione della trattativa, ad attenderlo possa esserci un ruolo operativo nella dirigenza rossoblù.