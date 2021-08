Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, la conferma che la trattativa per la cessione societaria del Genoa è reale arriva dalla vivavoce del suo attuale presidente.



Incalzato dai giornalisti presenti ad un evento benefico a Forte dei Marmi, Enrico Preziosi si è lasciato sfuggire a tal proposito poche ma significative parole: "Qualcosa di concreto c'è!".



Di più l'imprenditore irpino non ha voluto dire, non rivelando se il possibile acquirente sia davvero quel fondo americano guidato dal newyorkese Joseph DaGraso più volte indicato in questi giorni come il possibile nuovo proprietario del Grifone.