Dopo settimane di stallo e di silenzi torna a muoversi qualcosa attorno alla cessione societaria del Genoa.



Mercoledì prossimo il patron rossoblù Enrico Preziosi avrebbe infatti in agenda un incontro con gli avvocati Pasquale e Fabio Giordano, legali che curano il tentativo d'acquisto del club più antico d'Italia per conto del milionario marocchino Rahhal Boulgoute.



Il vertice, secondo quanto scrivono stamane sia l'edizione genovese di Repubblica che Tuttosport, avverrebbe a Milano e non prevederebbe la presenza in prima persona dell'imprenditore nordafricano, impossibilitato a raggiungere il nostro Paese a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza covid.



L'interesse di Boulgoute per il Genoa era emerso un mese fa, all'indomani della pubblicazione dell'offerta d'acquisto avanzata per la stessa società da una cordata italo-britannica capitanata dai manager Fabio Manfredi e Andrea Radrizzani. Ma mentre quest'ultima era stata immediatamente liquidata da Preziosi con parole anche piuttosto brusche, sul tycoon di Rabat il Joker non si è mai espresso. Questo nonostante a più riprese gli intermediari di Boulgoute continuavano ad ostentare ottimismo circa la buona riuscita di una trattativa che, sempre a detta dei legali, sarebbe già stata imbastita da tempo.