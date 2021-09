La data odierna è da settimane cerchiata in rosso nel calendario del Genoa.al fondo 777 Partners.Come per ogni trattativa che si rispetti, tuttavia, il condizionale è obbligatorio. Anche perché le parti in causa tenendo fede in maniera monacale al patto di riservatezza reciproca stipulato ad inizio trattativa non lasciano traspirare alcunché a tal proposito. Fino alle firme dunque nulla può essere escluso in questo genere di operazioni.da molti indicata come ormai imminente. Il primo segnale, come detto, di questa fine dovrebbe essere il versamento da 20 milioni di euro che gli americani farebbero partire oggi in direzione di Pegli, come acconto dei 150 milioni complessivi stabiliti per la compravendita del Grifone. Questo non significa che già dentro sera conosceremo il destino del Genoa.Chiunque, pur senza essere esperto di alta finanza, abbia un minimo di familiarità con un semplice conto corrente bancario sa che anche in tempi di transazioni telematiche e banking on-line. Ci sono sempre dei tempi tecnici da mettere in preventivo prima che i soldi bonificati da un conto vengano visualizzati dal ricevente. Tempi che inevitabilmente si dilatano quando si ha a che fare con transazioni internazionali o, come in questo caso, addirittura transoceaniche.Bisognerà dunque avere ancora un po' di pazienza prima di capire se davvero dopo 18 anni le strade del club più antico d'Italia e del presidente più longevo del nostro calcio sono prossime a dividersi.