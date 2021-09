Sembra procedere a passo spedito la trattativa per il passaggio di mano del Genoa da Enrico Preziosi al fondo statunitense 777 Partners.



Aldilà dei molti rumors che affiorano oramai da giorni, a favorire l'ottimismo circa la buona uscita dell'operazione è soprattutto l'atteggiamento tenuto in queste settimane dall'imprenditore irpino. Se in passato Preziosi non aveva infatti mai lesinato parole anche dure nei confronti dei possibili acquirenti accostati al Grifone, questa volta il suo atteggiamento appare nettamente più conciliante, tanto da spingerlo a definire i suoi interlocutori "seri e affidabili".



Un cambio di rotta che si sarebbe riflesso anche negli ultimi giorni di mercato, contraddistinti dagli investimenti economicamente più importanti degli ultimi anni.