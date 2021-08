Sarebbe l'italo-americano Joseph DaGrosa il presunto acquirente interessato a rilevare il Genoa dalle mani di Enrico Preziosi.



Il nome del tycoon floridiano, riportato questa mattina da Il Secolo XIX in qualità di capocordata della ​General American Capital Partners, il fondo statunitense in trattative per l'acquisto del club più antico d'Italia, era già emerso nelle cronache sportive italiane qualche mese fa in qualità di potenziale acquirente della Roma, all'epoca messa in vendita da James Pallotta e poi finita nelle mani di un altro americano, Dan Friedkin.



Oltre alla Gacp, DaGrosa è a capo anche della Kapital Football, holding con base a Miami attiva nella gestione degli investimenti nel calcio internazionale, e possiede una quota del capitale sociale del Bordeaux.