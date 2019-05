Nel giorno più lungo della storia recente del Genoa, quello in cui i rossoblù si giocheranno la permanenza in Serie A nel decisivo scontro con la Fiorentina, dall'Inghilterra rimbalza un'importante voce riguardo al futuro societario del club.



Secondo l'autorevole Financial Times Il Grifone sarebbe finito nelle mire dell'imprenditore lombardo Andrea Radrizzani, attuale presidente del Leeds United.



Radrizzani, che aveva acquistato i Peacocks un paio di stagioni fa da Massimo Cellino, starebbe cedendo la società inglese ad un fondo qatariota ma non avrebbe nessuna intenzione di uscire dal mondo del calcio. Da qui l'interesse nutrito per la società messa ufficialmente in vendita da Enrico Preziosi qualche settimana fa.