La vittoria ottenuta ieri dall'Empoli in casa della Sampdoria ha fatto arrabbiare molti sostenitori del Grifone. L'ira del popolo rossoblù si è indirizzata soprattutto verso i giocatori blucerchiati, accusati di scarso impegno nel tentativo di ostacolare la corsa salvezza dei cugini.



Ma il primo successo esterno in questo campionato della formazione toscana, che porta la squadra di Aurelio Andreazzoli ad un solo punto da Genoa, ha fatto andare su tutte le furie anche il patron del grifone Enrico Preziosi: "È stata una buffonata - ha commentato il presidente a Primiocanale - al primo gol dell'Empoli ho spento la tv".



Evidentemente anche l'imprenditore irpino non sembra del tutto convinto della buonafede dimostrata dai giocatori della Samp.