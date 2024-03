Cessione Milan a RedBird: Blue Skye perde la terza causa contro Elliott

Redazione CM

37 minuti fa

4

Un nuovo capitolo della saga. Prosegue, infatti, lo scontro tra Elliott e gli ex soci di Blue Skye sulla cessione del Milan a RedBird. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, ieri mattina, il Tribunale Civile di Milano ha respinto la terza e ultima vertenza avviata dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo contro il fondo statunitense in Italia: è il terzo caso su tre perso da Blue Skye nel nostro Paese, con condanna al pagamento delle spese legali.



Blue Skye – che era socio di Elliott con il 4,27% di Project RedBlack, la società che controllava il 100% di Rossoneri Sport Investment e che a sua volta controllava il Milan – a oggi, non ha avuto successo in alcuna delle cause avviate e arrivate a conclusione. Nel complesso, sono 11 i contenziosi cominciati in questi ultimi mesi da Blue Skye tra Lussemburgo, Italia e Stati Uniti. Proprio da uno di questi esposti, ha preso il via l’indagine della Procura di Milano sulla cessione del Milan, che ha portato alle perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del club rossonero e all’iscrizione dell’amministratore delegato della società Giorgio Furlani e dell’ex AD Ivan Gazidis nel registro degli indagati.