Milan, il prestito di Elliott e la proposta agli investitori arabi. Spunta il fondo Pif: 'Può acquistare il 41,7% del club'

Martedì la notizia che ha scosso l'ambiente, ladopo le indagini avviate dalla Procura di Milano per il passaggio della maggioranza del club, nell'agosto del 2022, dal fondoal fondo, culminate con la decisione di indagare l'ade il suo predecessoreper l'. L'ipotesi è chedel finanziere Paul Singer.- Il Milan si è dichiarato terzo alla vicenda e il fondo Elliott ha risposto in un comunicato smentendo di avere partecipazioni nel club o di averne il controllo. Nel frattempo emergono ulteriori dettagli su come GdF e Procura siano arrivati a questa ipotesi, Il Corriere della Sera fornisce una ricostruzione dei fatti. Le supposizioni sono emerse dopo il, oltre che da un recentissimo. Tra gli indizi di accusa, si legge, vi è ladel 27 maggio 2022, fornita dal Milan alla Figc, in cui. Nel documento, inoltre, viene omessa anche la parte del verbale di assemblea in cui il socio di minoranzachiedeva lumi sulla cessione del club. In aggiunta a questo,- C'è poi il recentissimoche il club rossonero ha preparato per i, nel quale viene illustrato l'assetto societario rossonero. Documento che al Nucleo di polizia valutaria GdF fa concludere "", cioè il prestito fatto nel 2022 dal venditore Elliott al compratore RedBird, tutt'oggi "", riporta il Corriere. Questo perché, nello schema proposto dal Milan agli arabi, Redbird (100% del Milan con 679,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023) scenderebbe al 58,2% (ma a fronte di un investimento che rimarrebbe immutato) nel caso in cui un nuovo investitore acquisisse il 41,7% del Milan ricomprando per 487,5 milioni l'80% del famoso prestito, di cui resterebbe una parte pari a 121,9 milioni.- Dallo stesso documento, riferisce La Gazzetta dello Sport, emerge un altro dettaglio: il nome dell'investitore arabo, il fondo PIF. Nell'"Ac Milan Investor presentation",. PIF, fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha un patrimonio netto di 861 miliardi di dollari (RedBird ha 10 miliardi in gestione) e ha l'obiettivo di raggiungere quota mille miliardi entro la fine del 2025 con investimenti in diverse aree economiche del regno. Nel 2021, inoltre, PIF, ha acquistato ilper 350 milioni di euro e ha il controllo dei quattro grandi club della Saudi Pro League (). La quota che PIF avrebbe rilevato da Elliott sarebbe stata convertita in equity - possibilità che non compare negli atti, evidenzia Gazzetta -, facendo del gigante saudita il secondo azionista del Milan.- Nel frattempo, riferisce sempre il Corriere, nella giornata di oggi ladella vicenda per le valutazioni dal punto di vista sportivo.