Cosa succede adesso alla? La corsa contro il tempo, per il club blucerchiato, è iniziata ma da Corte Lambruschini finalmente trapela ottimismo. Gli ultimi tasselli, necessari per perfezionare l'iscrizione alla Serie B, si stanno sistemando e soprattutto la dirigenza, insieme a Radrizzani e Manfredi, sta perfezionando gli accordi che ancora mancavano.Il primo, cruciale step era quello di trovare l'intesa con tutte le categorie dei creditori. Banche e fornitori non sono stati un problema, lo scoglio principale lo hanno rappresentato glidei calciatori che bloccavano la situazione. I procuratori vantavano un credito importante, superiore ai 20 milioni di euro, e un paio bloccavano il piano. Come noto, la Samp deve trovare l'intesa con il 60% di ogni categoria, per poter presentare il piano al tribunale. Un paio di procuratori irremovibili, però,e si va quindi verso la fumata bianca definitiva.Una volta ottenuti i documenti firmati (già oggi?) la Samp invierà la documentazione al Tribunale di Genova per l'omologa, e soprattutto a quello di di, pernecessario per pagare le pendenze e preparare l'iscrizione alla B (entro il 20 giugno). Con l'ok del giudice, il Doria approverà il bilancio e salderà quanto dovuto.Nel frattempo, la Samp sta provando a non farsi cogliere impreparata sulla preparazione del prossimo campionato. Ieri ad esempio Radrizzani è stato. Probabilmente la missione era duplice: sbrogliare la matassa con i procuratori e gli ultimi passaggi burocratici, ma c'è chi dice che l'uomo d'affari abbia incontrato anche il dirigente Fabio, che già da settimane starebbe lavorando sottotraccia per la Samp. Considerando la squalifica, con Paratici ci sarà bisogno di un ds che sarebbe stato individuato in Claudio, fratello di Giorgio ed ex dirigente del Pisa. Più complessa la situazione panchina: si parla molto dima attenzione: non vanno escluse sorprese da questo punto di vista.