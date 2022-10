Si arricchisce di un ulteriore mistero la già bizzarra vicenda della cessione della. La trattativa condotta dai presunti intermediari dello sceicco Faleh Khalid Al Thani, infatti, si arricchisce di un partner italiano. La nuova cordata è capitanata dalla '', una società di consulenza specializzata nell'assistenza di aziende e imprese sul territorio italiano, con sedi sparse per il mondo, già proprietaria, tramite il fondo Lussemburghese Toro Capital, delin Serie D.Il gruppo guidato da Francesco Console aveva già provato ad affacciarsi in Serie A nel 2020 seguendo nel ruolo di advisor la cordata Taurinorum,tramite offerta pubblica, operazione tramontata. Console aveva poi provato a prendere la, senza successo edi euro, e adesso metterebbe sul piatto secondo La Repubblica la stessa cifra per il Doria, importo oltretutto necessario a liquidare il trust.Proprio in occasione della trattativa con il Torino la Console and Partners aveva conosciuto la Platinum Square Real Estate, società del manager Edoardoimpegnato a gestire la trattativa della Sampdoria, in sinergia con Di Silvio. I due si sono conosciuti ai tempi dell'affare Salernitana, perché la Platinum ha una struttura finanziaria e legale che ha consentito la trattativa tra Lotito, la Figc e il trust. Ancora ieri,. Il manager attualmente, oltre ad essere spesso all'Arechi, ritratto insieme a Iervolino e Faggiano, è impegnato a trovare risorse per l'Atletico Lodigiani.La nuova cordata, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere socio di, anche se restano ancora da valutare il peso economico dei nuovi soggetti. C'è cautela sull'operazione, condotta con metodologie e tempistiche inusuali. Per andare in porto, l'operazione ha comunque bisogno della presenza di Al Thani.